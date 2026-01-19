На кону не только суверенитет Гренландии: секретарь Совета Европы раскритиковал Трампа

Мы являемся свидетелями возвращения к мышлению времен Холодной войны, отметил Ален Берсе.

Мир становится свидетелем ситуации, когда приходится говорить о возможности военных действий США против государства-члена Совета Европы.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе написал в колонке для The New York Times, на фоне угроз Трампа в сторону Гренландии.

Генсек отметил, что обещания Трампа сделать Гренландию частью США осложнили отношения между государствами и поставили под сомнение "права, согласие и демократический выбор народа Гренландии". И хотя пока речь идет только о словах, однако "события в Венесуэле показали, как быстро они могут превратиться в действие".

Он написал, что Совет Европы был основан на идее, что достоинство и права личности, суверенное равенство государств должны гарантироваться законом, а не силой. Однако когда большая держава, сыгравшая ключевую роль в создании послевоенного правового порядка, открыто ставит под сомнение необходимость международного права, это подрывает основы, над укреплением которых мир работал десятилетиями:

"Мы являемся свидетелями возвращения старого стратегического рефлекса: мышления времен Холодной войны, в котором география рассматривается как судьба, влияние – как игра с нулевой суммой, а независимость – как стратегический риск, а не демократический выбор".

Он добавил, что Европа должна действовать, чтобы защитить свою правовую базу. И, по словам Берсе, Совет Европы готов выполнить свою роль. В частности, организация готова поддержать Данию путем конкретного правового и институционального сотрудничества.

"На кону стоит не только суверенитет Гренландии, но и доверие. Альянсы базируются на предсказуемости и ожидании, что власть, особенно союзническая, остается связанной законом. Если международное право можно отбросить, когда оно становится неудобным, доверие исчезает. Если стратегические расчеты приводят к игнорированию суверенитета Гренландии, как Европа может продолжать верить в обязательства США в других регионах?", – добавил Берсе.

По словам Генсека, настаивание Европы на суверенитете и ответственности – это не показная позиция. Это защита того, что делает сильными и США, и Европу. А игнорирование этих правил создает опасный прецедент, который может разрушить трансатлантические связи и ослабить основы, на которых стоят западные страны.

"Международное право является либо универсальным, либо бессмысленным. Гренландия покажет, что мы выберем", – подытожил Берсе.

Угрозы Трампа в сторону Гренландии: что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для стран Европы, которые выступили против захвата Гренландии Америкой. Свои стремления Трамп аргументировал тем, что якобы на остров также посягают Россия и Китай.

Издание Politico указало, что эти угрозы стали последней каплей для Европы. По мнению издания, это может привести к радикальной перестройке Запада. Журналисты отметили, что Европа может создать свой собственный альянс безопасности. И не последнюю роль в нем может сыграть Украина.

