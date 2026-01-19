Графики отключений электроэнергии во вторник: когда не будет света 20 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании отметили, что время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Новость будет дополняться графиками по мере их обнародования.

Ситуация в энергетике – последние новости

Как писал УНИАН, РФ в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины. По состоянию на утро 19 января без света остается часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей.

19 января министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная. В частности, планируется увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину.

В свою очередь, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, что в ближайшее время не стоит ожидать значительных объемов европейских киловатт.

18 января гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины изменилась. В стране применяются графики отключений света по 4,5-5 очередей одновременно. Таким образом, ограничения могут длиться более 16 часов.

