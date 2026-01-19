Появились вертикальные или горизонтальные полосы на экране телевизора? Не стоит волноваться.

Проблемы с изображением в телевизоре не всегда подразумевают, что он навсегда сломан - очень часто его еще можно спасти, следуя простым, хотя и неочевидным правилам. В этом материале мы приведем несколько советов специалистов, которые должны помочь вам устранить неполадку.

Ранее мы рассказывали, почему бытовая техника сейчас так часто ломается и как продлить ей жизнь.

Что делать, если на экране появились полосы - первый шаг к починке девайса

Сперва необходимо определить характер полос. Интернет-портал с ответами на вопросы покупателей от компании "Philips" объясняет, как отличить типы полос при разных ошибках функционирования техники.

Нажмите кнопку "Home" (меню) или "Settings" (настройки) на пульте, и убедитесь, видны ли полосы также на этих вкладках. Потом проверьте, появляются ли полосы во время отображения логотипа вашего телевизора при включении.

Если полосы не видны ни в меню, ни на экране с логотипом, значит, поломка не связана с дисплеем. В этом случае источник неисправности может быть в приложении или во внешнем устройстве, например DVD-плеере или ресивере (аппарате, принимающем цифровой видеосигнал).

Также можно обратить внимание на форму и цвет полос.

Тонкие горизонтальные полосы на экране телевизора - это самый распространенный вариант, который может быть связан с самыми разнообразными причинами: от проблем с подачей сигнала и неисправностью матрицы, до помех от внешних устройств или неправильных настроек изображения.

Однако если вы не знаете, как понять, что в телевизоре повреждена матрица, то широкие прозрачные полосы на экране телевизора - самый простой способ определить это. Такие полосы чаще всего указывают именно на повреждения экрана или шлейфа, соединяющего матрицу (экран) с материнской платой.

Соответственно, у нас уже есть более-менее точные ответы на два случая: когда полосы исчезают в параметрах устройства, и когда они прозрачные (или полупрозрачные) и появляются даже на экране включения (заставки).

Как убрать горизонтальные полосы на экране телевизора - второй шаг, если определились с источником поломки

Теперь следует проверить, наверное, самый очевидный вариант - остаются ли полосы после перезапуска телевизора или отсоединения всех подключенных к нему устройств. О том, как и в какой последовательности правильно это делать, рассказывает редакция известного магазина электроники "Cool Blue".

Для начала, выполните мягкую перезагрузку телевизора: выньте вилку из розетки и подождите 2 минуты. Затем снова подключите телевизор к сети и включите его.

Другой способ, как убрать полосы на экране телевизора, предполагает отсоединение видеокабелей от телевизора и всех подключенных устройств. Подключите их заново и проверьте изменения: если полосы не исчезли, попробуйте использовать другой кабель.

Потом переключите каналы связи и видеовходы подключенных устройств. Если полосы появляются только при использовании одного устройства, откройте меню этого устройства и настройте разрешение так, чтобы оно соответствовало разрешению телевизора. Необходимые параметры можно найти в технической инструкции.

Когда же полосы видны только при просмотре телеканалов, проблема, скорее всего, связана с сигналом или декодером. В этом случае обратитесь к своему провайдеру.

Ошибки изображения часто возникают из-за устаревшего программного обеспечения. Поэтому важно регулярно обновлять ПО телевизора.

Наконец, иногда телевизор не может корректно обрабатывать определенную комбинацию настроек изображения, что приводит к ошибкам. В таком случае рекомендуется сбросить ПО телевизора к заводским настройкам.

Если же вы про себя не можете ответить на вопрос "Почему на моем телевизоре вдруг появились полосы", и ни один из вышеперечисленных советов не помогает - обратитесь в техническую поддержку компании, чьей моделью вы пользуетесь.

