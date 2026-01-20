20 января в Украине чествуют военных и готовят выпечку.

Двадцатый день января считается очень важным днем, поскольку официальный праздник сегодня в Украине посвящается нашим защитникам. По церковным представлениям принято молиться об укреплении веры, а на планете отмечается одно экологическое событие. Не стоит игнорировать и давние запреты про эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православных церквях 20 января вспоминают многих святых. Среди них преподобный Ефимий Великий, затворник Лаврентий Киево-Печерский, мученики Инна и Римма, и другие.

Если вспомнить, кого чествовали верующие ранее в старом календаре в эту дату, то сегодня праздник Собор Иоанна Предтечи, установленный в честь знаменитого христианского пророка.

Какой сегодня праздник в Украине

Официально с 1991 года 20 января наступает День Крыма, в память о референдуме про суверенитет Крымской АР. Однако в современное время этот праздник не отмечается, хоть пока что не отменен, поскольку российский оккупационный режим использует это событие для своей пропаганды. К тому же сам референдум бойкотировали и называли нелегитимным многие крымские татары.

Вместо него украинцам следует отметить настоящий официальный праздник - День памяти защитников Донецкого аэропорта, также известный как День киборгов. Украинские воины мужественно защищали объект в течение 242 дней. Казалось, что так долго выстоять невозможно, но наши воины показали невероятное мужество и героизм. В сегодняшнюю дату украинцы вспоминают их подвиг, а также воздают честь погибшим героям.

Какой сегодня праздник в мире

Природозащитные организации и любители животных празднуют День знаний о пингвинах. Как понятно из названия, цель этого мероприятия - донести человечеству факты об этих птицах и проблемах, с которыми они сталкиваются. Многие виды пингвинов включены в Международную красную книгу.

Другие всемирные праздники сегодня - это День любителей сыра, День принятия, День видеокамеры, День ириски с орехами.

Также 20 января родились такие мировые звезды, как физик Андре-Мари Ампер, кинорежиссеры Дэвид Линч и Федерико Феллини, а также космонавт Базз Олдрин.

Какой сегодня праздник народный

По тому, что предвещают давние приметы, можно понять, какой будет будущая погода:

ясный и морозный день сулит засушливое лето;

если небо пасмурное, то будет хороший урожай овощей;

наступила оттепель - сильных заморозков уже не будет;

если падает снег, то снегопады продолжатся до Масленицы.

Обычаи дня во многом основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Наши предки проводили день за молитвами об излечении болезней, избавлении от душевных страданий и укреплении веры. Женщины пекли в печи круглые буханки. Считалось, что каждый член семьи должен съесть по кусочку хлеба, пока тот еще горячий - это принесет счастье.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом матерная ругань, злоба, месть и осуждение других. Запрещено обижать животных и выгонять их на мороз. Также не стоит в праздник сегодня брать в руки предметы из земли, особенно монеты и купюры - на них может лежать порча.

Вас также могут заинтересовать новости: