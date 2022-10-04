Тактическое ядерное оружие требует времени для подготовки к применению, что будет замечено.

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал новый виток ядерных угроз. Тактическое ядерное оружие требует времени для подготовки к применению.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что российские ракеты дальнего радиуса действия и бомбардировщики находятся в постоянной боевой готовности. Именно эти ракеты можно применить в считанные минуты, что гарантирует, что они не будут уничтожены упреждающим ударом. В то же время маломощное тактическое оружие закрыто примерно на более чем 10 складах по всей России, поэтому необходимо время, чтобы доставить их к пусковым установкам.

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"При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в какое-то другое место, при необходимости на сутки. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств", - рассказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

На данный момент никаких признаков подобной подготовки нет, а ядерные угрозы остаются лишь словами. По мере того, как российские силы неуклонно теряют позиции из-за контрнаступления ВСУ, в том числе и территорию, которую президент РФ объявил своей, Кремль снова пытается посеять страх угрозами дальнейшей эскалации и применением оружия, которое не использовалось в войне с 1945 год.

Издание пишет, что эти угрозы – часть попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они перестали поддерживать Украины и заставили Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы. В то время как жители стран Европы готовятся к трудной зиме из-за энергетического кризиса, который спровоцировала Россия, прекратив поставки газа. На этом фоне Путин пытается усилить разногласия в Европе по цене, которую страны платят, поддерживая Украину, чтобы повлиять на общественное мнение в ключевых государствах.

Решение Путина призвать 300 тысяч резервистов, чтобы пополнить российскую армию, и поспешная попытка аннексии временно оккупированных территорий Украины, за которой последовали обвинения в адрес Запада в "сатанизме", всего лишь последние попытки показать, что он будет идти до конца.

Кроме того, утечки на трубопроводах в Балтийском море, которые США назвали преднамеренным саботажем, усилили беспокойство относительно уязвимости энергетической инфраструктуры континента. На этом фоне союзники Киева продолжают поставлять оружие, поэтому в Москве призывают Путина усилить угрозы.

Тактический ядерный арсенал России превосходит по количеству нестратегические ядерные вооружения США.

В России насчитывается примерно 1900 единиц ядерного оружия малой дальности со времен "холодной войны", которые все еще находятся на хранении, а также ракеты и самолеты для их доставки. Хотя применения ядерной боеголовки может быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, где фронт простирается более чем на 1200 километров, Путин может попытаться напугать Украину и ее союзников, чтобы они отступили. При этом указано, что для демонстрационного удара, скорее всего, выбрали бы военный объект в Украине.

Тактическое оружие России относительно велико, его минимальная мощность составляет от 10 килотонн тротила, что равно две трети размера 15-килотонной атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Тем не менее, боеголовка малой мощности, взорванная на относительно больших высотах, уменьшит последствия ядерного удара, помогая свести потери среди гражданского населения к минимуму. Но это может подвергнуть территорию России радиоактивным осадкам, не достигнув цели запугать сторонников Киева и заставить их отступить.

Ядерные угрозы Путина - что известно

На фоне потерь РФ в войне против Украины, дефицита живой силы, который Россия пытается компенсировать за счет мобилизации, и военной техники, угрозы ядерным ударом стали звучать чаще. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Москва "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую". Замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предупредил, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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