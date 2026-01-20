'Забудьте об этом пути': глава МИД Дании ответил Трампу на идею приобретения Гренландии

Министр иностранных дел Дании заявил, что в мире есть определенные правила игры, которые нельзя нарушать, в частности, суверенитет и территориальная целостность стран.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отклонил предложение, озвученное президентом США Дональдом Трампом о приобретении Гренландии, сообщает Telegram-канал Clash Report.

В частности, глава МИД Дании отметил, что выступает против торговли людьми, то есть продажи острова Америке.

"Забудьте об этом, мы живем в 2026 году. Вы можете торговать между людьми, но вы не можете торговать людьми, и это правило остается в силе, поэтому забудьте об этом пути", - заявил Расмуссен.

Министр иностранных дел Дании подчеркнул, что нельзя нарушать суверенитет и территориальную целостность стран.

"В мире существуют определенные особые правила игры, которые нельзя нарушать. И одним из основных правил является, в конце концов, суверенитет и территориальная целостность стран", - сказал политик.

Издание BBC также сообщило, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Европа должна показать президенту Трампу, что угрозы введением пошлин "не являются выходом из ситуации".

"У нас есть красные линии, которые нельзя пересекать. Нельзя угрозами добиваться права собственности на Гренландию. Я не намерен обострять ситуацию", - поделился он в интервью Sky News.

Позиция Дании по плану Трампа в отношении Гренландии

Ранее УНИАН сообщал, что Дания отправила военное подкрепление в Гренландию. Один из самолетов ВВС Дании приземлился в аэропорту Нуук с военными специалистами 19 января. По данным, военные отряды имеют целью подготовить остров к приему больших сил датской армии и армий союзников этой страны. Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен объяснил усиление военного присутствия на острове как "четкий ответ на вызов, с которым сталкивается Арктика".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп отметил, что пришло время устранить российскую угрозу на территории Гренландии, и добавил, что Дания не смогла этого сделать в течение 20 лет.

В то же время, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен после встречи в Белом доме заявил, что Дании не удалось изменить позицию США в отношении Гренландии. Расмуссен признал, что его страна и США имеют разные позиции по этому вопросу. Он добавил, что во время встречи стороны договорились продолжить переговоры и сформировать на высоком уровне рабочую группу.

