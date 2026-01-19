'Ситуация близка к блэкауту': эксперты оценили, что будет в случае атак на подстанции АЭС

По словам Станислава Игнатьева, наибольшие проблемы со светом будут в Киеве и на Востоке Украины.

Возможные удары России по подстанциям АЭС, которые обеспечивают работу атомных электростанций, существенно ухудшат ситуацию в энергосистеме, в результате чего украинцы будут иметь от 2 до 6 часов света в сутки. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По словам эксперта, в Киеве ситуация будет временно близка к блэкауту.

"Это очень хорошо комментируется мемом от президента Кучмы: "Это же было уже". Будем иметь от 2 до 6 часов электроснабжения. Наибольшие проблемы со светом будут в Киеве и восточных регионах, в западных регионах будет проще", - отметил эксперт.

По словам Игнатьева, хотя сначала дефицит электроэнергии будет существенный, но Украина имеет оборудование, необходимое для восстановления.

"У нас есть объем запасных частей, трансформаторы плюс-минус защищены и есть дополнительные трансформаторы, которые уже есть в Украине, поэтому здесь не будет большого кризиса", - отметил эксперт.

В свою очередь, энергетический эксперт Геннадий Рябцев также не ожидает апокалиптических последствий от ударов РФ по подстанциям АЭС и дает более оптимистичный прогноз. Он отметил, что подстанции защищены от дронов и обломков ракет, поэтому "любые удары наносят меньший ущерб".

Эксперт также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наконец получила средства ПВО, поэтому "можно рассчитывать, что будет чем отбиться".

"Наиболее вероятный сценарий – будут применены аварийные отключения. Энергоблоки будут частично или полностью разгружены, что уже было неоднократно. И после завершения ремонта будет восстановлено энергоснабжение (из энергоблоков АЭС в полном объеме, – УНИАН)", – отметил эксперт в комментарии УНИАН.

По его словам, энергоблокам для возвращения блоков на полную мощность потребуется до недели.

"Это не будет ремейк 2022 года, поскольку тогда ничего не было защищено, и никто не знал, что делать. Тогда были выведены из строя (подстанции, обеспечивающие питание АЭС, – УНИАН)", – рассказал эксперт.

Атаки РФ на энергетику Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 января РФ в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины.

По состоянию на утро 19 января без света остается часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей.

На этом враг не собирается останавливаться. По данным Главного управления разведки Минобороны, РФ изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций (АЭС).

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что сейчас в энергосистеме Украины рекордный дефицит. По его словам, в случае ухудшения ситуации продолжительность отключений в Киеве может увеличиться до 20 часов в сутки.

Вместе с тем, первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал не отключать электроснабжение в домах с электроотоплением в случае отсутствия аварийных отключений электроэнергии.

