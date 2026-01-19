Приглашение РФ в 'Совет мира' указывает, что Трамп стремится сохранить связи с Путиным, – FT

Кремль минимизировал критику в адрес США и похвалил Трампа за попытки захватить Гренландию.

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина в "Совет мира", созданный для посредничества в Газе и других геополитических горячих точках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия "изучает все детали предложения" и "надеется на обсуждение с Вашингтоном всех нюансов", сообщает Financial Times.

Издание предполагает, что это приглашение свидетельствует о том, что глава Белого дома стремится сохранить теплые отношения с Путиным. Это несмотря на то, что российское вторжение в Украину приближается к четвертой годовщине, а также на бескомпромиссное сопротивление Москвы мирному плану, поддержанному США.

Также в публикации отмечается, что и Путин стремится сохранить свои связи с президентом США, несмотря на то, что Вашингтон задержал президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поддержал протестующих против иранского правительства. Издание напомнило, что Венесуэла и Иран являются союзниками России.

Видео дня

В статье говорится, что Кремль минимизировал критику в адрес США, а также выразил новую похвалу Трампу за его попытки захватить Гренландию.

"Есть международные эксперты, которые считают, что, решив вопрос о присоединении Гренландии, Трамп войдет в историю – не только историю США, но и мировую историю. Не обсуждая, хорошо это или плохо, трудно не согласиться с этими экспертами", – отметил Песков.

Издание поделилось, что Вашингтон направил приглашения десяткам глав государств и правительств присоединиться к "Совету мира", который возглавит действующий президент США Дональд Трамп.

В тексте ее устава указано, что страны, которые присоединятся к совету, будут выполнять ограниченные полномочия в течение трех лет, если они не внесут более 1 млрд долларов в течение первого года ее деятельности.

Более того, как говорится в тексте, Трамп получит огромные полномочия над органом, включая право вето на решения "Совета мира" и "исключительное право" создавать, изменять или распускать дочерние организации.

В состав консультативного органа "Совета мира" войдут бывший премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр, руководитель частной инвестиционной компании Марк Роуэн и зять президента США Джаред Кушнер. Добавляется, что исполнительный совет будет заниматься вопросами Газы.

Как отмечает издание, США не сообщили, сколько стран займут места в "Совете мира". В понедельник, 19 января, Казахстан сообщил, что президент этой страны Касым-Жомарт Токаев принял приглашение присоединиться к таким лидерам, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и То Лам, председатель правящей Коммунистической партии Вьетнама.

Добавляется, что глава Белого дома также пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко. Он назвал это решение Трампа "исторической и величественной попыткой укрепить мир на Ближнем Востоке".

По данным, приглашение в "Совет мира" получили от США многочисленные европейские государства, Саудовская Аравия, Индия, Пакистан, Египет, Канада и Парагвай. Лицо, знакомое с этим вопросом, рассказало изданию, что дополнительно был приглашен Израиль.

"Совет мира", основанный Трампом: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что корреспондент Айвор Беннет в статье Sky News предполагает, что Киев, без сомнения, будет возмущен приглашением России в "Совет мира". Добавляется, что Трамп вместо изгнанника видит в главе Кремля партнера. Предполагается, что приглашение России только усилит растущие подозрения Европы, что Вашингтон сильно способствует Москве в мирных переговорах по завершению войны в Украине. Беннет отмечает, что для Путина приглашение Трампа является "подарком" и "еще одним шагом от международной изоляции к реабилитации".

Также мы писали, что приближенный к французскому лидеру источник сообщил Bloomberg, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение в "Совет мира". Издание поделилось, что критики обеспокоены тем, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций. Указывается, что по мнению Макрона, устав "Совета мира" выходит за пределы Газы, и это вызывает серьезную обеспокоенность. Добавляется, что президент США хочет, чтобы в Давосе был подписан полный текст конституции и полномочий Совета.

Вас также могут заинтересовать новости: