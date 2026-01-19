'Чуда не увидим': эксперт сделал неутешительный прогноз по свету, несмотря на обещания правительства

По словам эксперта, стоимость света в ЕС часто выше, чем в Украине, и бизнес будет закладывать дополнительные расходы в цену товаров.

Министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу сократить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная, за счет увеличения импорта электроэнергии, строительства дополнительных ЛЭП и улучшения системы передачи.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать значительных объемов европейских киловатт. Он напомнил, что осенью 2025 года Украина имела право импортировать 2150 МВТ.

"Это примерно как генерирует Хмельницкая атомная электростанция - столько они нам могут отдать", - пояснил эксперт.

По его словам, после длительного переговорного процесса Европейский Союз разрешил Киеву дополнительно закупать еще 200 МВт электроэнергии.

"Это небольшие объемы, и развитие интерконнекторов (линий электропередач, - УНИАН) нам на сегодняшний день не даст больших объемов поставки электроэнергии в сеть. Это достаточно длительные проекты", - отметил Игнатьев.

Он объясняет, что для существенного увеличения импорта электроэнергии, кроме новой ЛЭП, нужно строить новую подстанцию, а на это требуется довольно много времени. К тому же для наращивания импорта света нужно провести переговоры с европейскими операторами.

"Любая подстанция 110 киловольт строится, как минимум, год. Если это будет 330 или 750 киловольт, то это будет не один год, а больше года. Это проекты на среднесрочную перспективу. Конечно, они нам нужны, но и в этот отопительный период, и, пожалуй, в следующий мы не увидим чуда, что у нас существенно увеличится объем поставок электроэнергии", - отмечает Игнатьев.

В контексте увеличения импорта электроэнергии он также предлагает разрешить частным компаниям строить небольшие линии электропередач на уровне 110 кВт - "там, где европейцы готовы поставлять электроэнергию".

"Этими объемами мы можем подбалансировать приграничные области: Черновицкую, Закарпатскую, Львовскую, возможно, немного Волынскую", - подчеркнул эксперт.

В то же время, он обращает внимание, что стоимость европейской электроэнергии часто выше, чем украинской, что может отразиться на стоимости продуктов.

"На вчерашний вечер стоимость электроэнергии была 12 гривень 14 копеек за киловатт-час без транспортировки и передачи... Не всегда потребитель будет готов купить хлеб в три раза дороже, чем он стоит", - подытожил Игнатьев.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия с началом 2026 года продолжила систематические атаки на энергосистему Украины. В частности, из-за ударов по энергетике в ночь на 19 января без света частично остались пять областей Украины.

Из-за систематических вражеских атак Украина вынуждена увеличивать импорт электроэнергии из ЕС. В начале 2026 года председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что с 1 января 2026 года Украина сможет импортировать из ЕС 2450 МВт электроэнергии.

