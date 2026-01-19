'Чуда не увидим': эксперт сделал неутешительный прогноз по свету, несмотря на обещания правительства

Министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу сократить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная, за счет увеличения импорта электроэнергии, строительства дополнительных ЛЭП и улучшения системы передачи.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН отметил, что в ближайшее время не стоит ожидать значительных объемов европейских киловатт. Он напомнил, что осенью 2025 года Украина имела право импортировать 2150 МВТ.

"Это примерно как генерирует Хмельницкая атомная электростанция - столько они нам могут отдать", - пояснил эксперт.

По его словам, после длительного переговорного процесса Европейский Союз разрешил Киеву дополнительно закупать еще 200 МВт электроэнергии.

"Это небольшие объемы, и развитие интерконнекторов (линий электропередач, - УНИАН) нам на сегодняшний день не даст больших объемов поставки электроэнергии в сеть. Это достаточно длительные проекты", - отметил Игнатьев.

Он объясняет, что для существенного увеличения импорта электроэнергии, кроме новой ЛЭП, нужно строить новую подстанцию, а на это требуется довольно много времени. К тому же для наращивания импорта света нужно провести переговоры с европейскими операторами.

"Любая подстанция 110 киловольт строится, как минимум, год. Если это будет 330 или 750 киловольт, то это будет не один год, а больше года. Это проекты на среднесрочную перспективу. Конечно, они нам нужны, но и в этот отопительный период, и, пожалуй, в следующий мы не увидим чуда, что у нас существенно увеличится объем поставок электроэнергии", - отмечает Игнатьев.

В контексте увеличения импорта электроэнергии он также предлагает разрешить частным компаниям строить небольшие линии электропередач на уровне 110 кВт - "там, где европейцы готовы поставлять электроэнергию".

"Этими объемами мы можем подбалансировать приграничные области: Черновицкую, Закарпатскую, Львовскую, возможно, немного Волынскую", - подчеркнул эксперт.

В то же время, он обращает внимание, что стоимость европейской электроэнергии часто выше, чем украинской, что может отразиться на стоимости продуктов.

"На вчерашний вечер стоимость электроэнергии была 12 гривень 14 копеек за киловатт-час без транспортировки и передачи... Не всегда потребитель будет готов купить хлеб в три раза дороже, чем он стоит", - подытожил Игнатьев.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия с началом 2026 года продолжила систематические атаки на энергосистему Украины. В частности, из-за ударов по энергетике в ночь на 19 января без света частично остались пять областей Украины.

Из-за систематических вражеских атак Украина вынуждена увеличивать импорт электроэнергии из ЕС. В начале 2026 года председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что с 1 января 2026 года Украина сможет импортировать из ЕС 2450 МВт электроэнергии.

