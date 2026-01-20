Коллекционер купил на eBay армейский танк, а получил сокровище на $2,4 миллиона

Часть машин из своей коллекции мужчина передал Украине для защиты от агрессии РФ.

Некоторые коллекционируют бейсбольные карточки или фарфоровые фигурки, но Ник Мид увлечен коллекционированием старых военных транспортных средств и танков. Однажды мужчина получил гораздо больше, чем боевую машину.

Как сообщает ресурс Slash Gear, коллекция Мида настолько велика, что он передал более 60 единиц техники украинской армии для борьбы с агрессором Россией. Речь идет о шестиколесном универсальном транспортном средстве Pinzgauer Vector, 35 бронетранспортерах Spartan и 25 бронированных Land Rover. К 2023 году количество его пожертвований выросло до более 100 единиц.

Мид – владелец компании Tanks-alot, которая позволяет людям получить опыт пребывания на различных бронированных машинах и танках. Он также предоставляет их телевизионным компаниям для использования в шоу и фильмах. Дело в том, что в США при выполнении определенных условий гражданским лицам разрешено покупать и владеть танками.

Видео дня

Находка на миллионы долларов

В 2017 году Ник Мид приобрел на eBay один из многих китайских танков Type 69, которые ранее использовались иракской армией. За находку он заплатил 37 000 долларов. Эти танки были созданы на базе российского Т-55 и оснащены 12,7-миллиметровым пулеметом и 100-миллиметровой пушкой.

Получив груз, Мид и его механик Тодд Чемберлен приступили к его осмотру. По процедуре они снимали все на камеру. Когда они начали исследовать топливный бак, то извлекли оттуда сразу 5 золотых слитков общим весом почти 70 фунтов. Речь идет о 31,75 кг золота.

Некоторые источники утверждали, что его стоимость составляла 2,4 миллиона долларов, а другие оценивали его в 1,4 миллиона долларов.

В этом случае правило "кто нашел, тот и владелец" не сработало. Во избежание юридических проблем Ник Мид передал найденное золото властям.

"Согласно сообщениям, полиция выдала им квитанцию, которую Ник Мид спрятал в сейфе. К сожалению, это все, что они получили за свои хлопоты, поскольку происхождение золота так и не было установлено, а его местонахождение до сих пор неизвестно. Мид сказал в интервью The Daily Mail, что он "сожалеет" по крайней мере о том, что не получил вознаграждение за свою честность", – говорится в материале.

На веб-сайте компании Tanks-alot владелец выдвинул гипотезу, что золото могло происходить из Кувейта. Отмечается, что после вторжения Ирака в августе 1990 года солдаты устроили мародерство и похитили тысячи слитков золота. 3216 из них правительство Ирака вернуло уже после окончания войны в Персидском заливе.

Мид предположил, что эти пять слитков могли находиться в резервуаре с того времени. Однако по некоторым данным, все золото было возвращено в 1991 году.

Больше интересных и неожиданных находок

В Японии мужчина наткнулся на заброшенный автосалон роскошных машин. Отмечается, что это были не просто стандартные седаны, оставшиеся после закрытия автосалона, а такие модели, как Bugatti и Maserati.

А в австралийском штате Виктория мужчина с дешевым металлоискателем смог найти камень, внутри которого оказалось почти 2,5 кг чистого золота – примерно 83 тройские унции, стоимостью около $160 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: