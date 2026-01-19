Киев до сих пор не может вернуться к графикам отключений: эксперт объяснил, что происходит

По словам Геннадия Рябцева, столицу хотели перевести на графики с 20 января.

Киев до сих пор не может вернуться к прогнозируемым графикам отключения электроэнергии из-за повреждения оборудования, отвечающего за распределение электрической энергии. Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, ситуация со светом сейчас очень отличается в зависимости от районов города.

"Электроснабжение постепенно возвращается. В одних районах это больше чем 4 через 12, или 3 через 10. Есть даже районы, в которых свет есть почти весь день или всю ночь. Это означает, что генерация понемногу возвращается в столицу", - подчеркнул эксперт.

Рябцев отметил, что перевести столицу на графики почасовых отключений планировалось уже с 20 января, но множественные повреждения оборудования не позволяют это сделать.

"Никто даже не говорит, когда они появятся, потому что рассчитывают на одно, а получается по-другому. У них предельный срок был двадцатое число (января, – УНИАН). Я думал, что на выходных будем со стабилизационными, но не получилось", - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, замедляет ремонт стремление киевлян включить все в сеть сразу после включения света, которая после российских обстрелов не может выдержать такую нагрузку одномоментно, а также морозы.

"Свет включают. Проходит две минуты, и его нет. Что это значит? Это значит, что работает какая-то резервная линия. "Укрэнерго" дает команду на включение, диспетчер включает, мощность поднимается и, потом все быстро втыкают... Резервная линия на такую мощность, конечно, не рассчитана... Хорошо, если сработает автоматическая защита, а если нет, то то, что отремонтировали, оно и сгорело", - отметил Геннадий Рябцев.

Атака РФ на энергосистему Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала года РФ интенсифицировала удары по энергообъектам столицы. 9 января из-за ночных обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой, а на Левобережье столицы временно введены экстренные отключения.

По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, из-за последствий атак РФ на энергетику свет в столице начали отключать более чем на 16 часов.

Вместе с тем, первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

