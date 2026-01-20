Яблоко против груши: диетологи рассказали, какой фрукт содержит больше питательных веществ

Эти два фрукта обладают множеством полезных свойств.

Яблоки и груши - хрустящие, сладкие фрукты, которые можно легко взять с собой в качестве перекуса, добавить в салат или нарезать для вкусного десерта. Несмотря на то, что эти фрукты имеют много общего, их часто сравнивают между собой по содержанию клетчатки и общей питательности, пишет Prevention.

"Яблоки и груши - это питательные фрукты, но каждый из них имеет свои преимущества", - отметила для издания Лорен Манакер, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог и эксперт по женскому здоровью.

Поэтому диетологи объяснили преимущества яблок и груш, чтобы определить, какой из этих фруктов является лучшим с точки зрения питательной ценности.

Яблоки против груш: питательные вещества

В мире существует много разных сортов яблок и груш, поэтому точное сравнение является достаточно сложным.

Однако, как отмечают эксперты, груши имеют преимущество по содержанию клетчатки, белка, кальция, магния и калия.

"Груши особенно богаты клетчаткой, включая растворимую клетчатку, которая поддерживает здоровый уровень холестерина и питает полезные бактерии кишечника", - объяснила нутрициолог Кэтлин Бенсон.

Однако яблоки превосходят груши по другому главному питательному веществу - витамину C.

Пищевая ценность яблок

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 100 граммов сырых яблок содержат:

61 калорию;

14,8 грамма углеводов;

0,17 грамма белка;

0,15 грамма жира;

2,1 грамма клетчатки;

12,8 грамма сахара;

5 мг кальция;

5 мг магния;

104 мг калия;

3 мкг витамина А;

4,6 мг витамина С.

"Яблоки являются отличным источником... витамина С, антиоксидантов, а некоторые сорта содержат кверцетин, растительное соединение, содержащееся в кожуре и обладающее противовоспалительными свойствами и полезное для здоровья сердца", - подчеркнула Манакер.

Пищевая ценность груш

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что 100 граммов сырых груш содержат:

57 калорий;

15,2 грамма углеводов;

0,36 грамма белка;

0,14 грамма жира;

3,1 грамма клетчатки;

9,75 грамма сахара;

9 мг кальция;

7 мг магния;

116 мг калия;

1 мкг витамина А;

4,3 мг витамина С.

Польза яблок

"Яблоки являются отличным источником растворимой клетчатки, в частности пектина, который помогает снизить уровень холестерина и поддерживает здоровье кишечника", - заверила Манакер.

Однако исследования показывают, что эти свойства могут быть связаны с контролем веса и уменьшением воспаления. Также яблоки содержат много питательных веществ.

"Одним из самых значимых веществ является кверцетин, полифенол, который обладает противовоспалительным действием и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Яблоки также обладают естественной сладостью, которая помогает удовлетворить аппетит, поддерживая общий баланс рациона", - подчеркнула Бенсон.

Кроме того, яблоки являются хорошим источником витамина C.

Польза груш

Груши содержат клетчатку, количество которой немного превышает ее количество в яблоках. Употребление достаточного количества клетчатки из любого источника может способствовать снижению артериального давления и уровня сахара в крови, однако груши могут быть лучшим выбором из этих двух фруктов, говорят диетологи.

"Благодаря более низкому гликемическому индексу груши могут быть хорошим выбором для контроля уровня сахара в крови", - добавила Манакер.

По словам Бенсон, и груши, и яблоки содержат около 84-85% воды, что делает их "естественными увлажнителями", а груши известны тем, что "способствуют регулярному пищеварению".

Потенциальные недостатки яблок и груш

Манакер предупредила, что высокое содержание фруктозы в яблоках может затруднять их переваривание для некоторых людей.

"И яблоки, и груши содержат большое количество FODMAP - углеводных цепей, которые могут вызывать вздутие живота, газы или другие симптомы расстройства пищеварения у людей с синдромом раздраженного кишечника или чувствительным пищеварением. Следует учитывать размер порции и индивидуальную переносимость, особенно тем, кто склонен к симптомам расстройства пищеварения", - объяснила Бенсон.

Яблоко или груша: что лучше?

По словам экспертов, все зависит от вас. Если вы добавляете яблоки в свой рацион, но страдаете от проблем с пищеварением или просто хотите получить больше клетчатки, то попробуйте заменить их грушами. Если вам нужны антиоксидантные и противовоспалительные свойства, Бенсон советует есть яблоки.

"Оба фрукта являются отличным выбором, если речь идет о продуктах с высоким содержанием питательных веществ, поэтому все сводится к личным предпочтениям и тому, что соответствует вашим диетическим потребностям", - заверила Манакер.

