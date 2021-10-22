В российской столице порывы ветра достигали 20 м/с.

Стены Кремля в Москве не выдержали натиска природы. Ураганный ветер снес строительные леса, которые стояли на кремлевской стене, а вместе с ними и зубец.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канале Mash

На кадрах хорошо видно, как порыв ветра поднял в воздух строительные леса и бросил конструкцию вниз под стену Кремля в центре российской столицы.

Читайте также"Какая-то кракозябра": в России снесли статую кошки с женской грудью (фото)По данным некоторых российских СМИ, мощный порыв ветра также сорвал со стены один из зубцов архитектурного ансамбля.

В то же время официальной информации о том, какой урон нанесла непогода в Москве, пока что нет. Также не известно, пострадал ли кто-то во время инцидента.

В свою очередь в МЧС предупреждали об ураганном ветре в Москве в пятницу, 22 октября. Порывы достигнут 20 м/с.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше во время ураган погиб 43-летний водитель грузовика из Украины. Его грузовик перевернулся в канаву во время непогоды.

Всего из-за непогоды в Польше погибли четверо человек, точное количество пострадавших неизвестно.

Автор: Анастасия Горбачева