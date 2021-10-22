Всего из-за непогоды в Польше погибли четыре человека.

В Польше во время ураган погиб украинец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, погибший 43-летний водитель грузовика. Его грузовик перевернулся в канаву во время непогоды.

Всего из-за непогоды в Польше погибли четверо человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным TVP3, в одном из городков сильный ветер повредил леса. Обвалилась стена строящегося дома. На месте погиб 55-летний мужчина.

Также смертельный инцидент произошел во Вроцлаве, где на автомобиль упало дерево. Погибли два человека.

Напомним, в Одессе из-за сильного ветра падают деревья. От "деревопада" уже пострадал мужчина. В Управлении патрульной полиции Одесской области призвали людей в связи с усилением ветра быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

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Автор: Екатерина Лиманская