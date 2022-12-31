Российские криминалисты готовятся делить то огромное имущество, которое останется после падения нынешней власти Кремля.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что гражданская война в России начнется скоро.

По мнению эксперта, частные армии криминалистов-олигархов будут воевать между собой, борясь за влияние и за сырьевые ресурсы и заводы. Цитирует Пионтковского "Эспрессо".

"А за несколько дней до того, как Пригожин послал Медведева на три буквы, он послал начальника генерального штаба на 5 букв, причем даже не он, а кто-то из его подчиненных. Вот был стыд! После того, как два пригожинских уголовника послали Герасимова, министерство обороны выпустило специальное коммюнике, что это фейк украинских пропагандистов и нацистов, ничего подобного быть не могло. После этого Пригожин снова унизил, лично поздравив и вручив некий диплом тому человеку, который назвал Герасимова пи***ом. Это что-то невероятное. Это показывает, что в России уже есть гражданская война и она неотвратима, причем гражданская война вполне нового типа. Это будет борьба уголовников между собой за огромную собственность, что останется без хозяина", - пояснил политолог.

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Пионтковский заметил, что в РФ криминалистические финансово-промышленные группы будут делить между собой предприятия.

"Это частные армии - Кадырова, Пригожина, и Рогозин пытался создать, но его в ж**у ранило. Пригожин самый активный из них в этой гражданской войне в России за ее огромные ресурсы, потому что у Пригожина сила. Начальник генерального штаба, имеющий ГРУ, какое сейчас главное управление спецназа, - почему он не может послать несколько команд арестовать Пригожина или повесить? Он не может этого сделать, потому что гражданская война уже есть. У Пригожина самая мощная и эффективная армия. Когда пи***ом называют начальника генерального штаба, пи***ом автоматически становится верховный главнокомандующий. Это первые вестники гражданской войны на руинах и обломках Российской империи, также замечательное для нас свидетельство не просто концептуального разрушения системы. Я настаиваю на этом, что это свидетельство горячей гражданской войны, что уже происходит в России, между бандами мерзавцев, которые готовятся делить то огромное имущество, которое останется после падения нынешней власти", - добавил Пионтковский.

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