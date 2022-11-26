Элита российской армии пока что не готова ликвидировать Путина.

Российский правозащитник Марк Фейгин вспомнил, как отстраняли от должности Генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева. Адвокат считает, что Путина тоже уберут, но для этого надо определенный импульс.

"Генералитет российской армии - такие же военные преступники, мы из них не делаем невинных ягняток. Но они о другом. Они, бесспорно, даже в начале войны понимали, к чему все идет. Конечно, для них было бы лучше, чтобы войны не было и можно было бы эти проблемы решать, постепенно выходя из режима санкций. Поэтому у этой среды, безусловно, сложился некий консенсус. Проблема в другом - что даже несмотря на ропот и недовольство, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-то действия", - сказал Фейгин для "Эспрессо".

Фейгин добавил, что элита российской армии не готова ликвидировать Путина.

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"Они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибами, но не дай бог самим субъективизироваться, принимать какие-то решения. Так произошло с Хрущевым, когда ему позвонил Семичастный и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК (на котором его освободили от должности первого секретаря партии). Поэтому я считаю, что им скорее всего нужен какой-то импульс. Чтобы кто-то совершил публичное самоуничтожение путем произнесения Путину "черной метки". Да, у такого человека судьба которому не позавидуешь, возможно, но они это подхватят", - отметил адвокат.

Раскол в Кремле: что известно

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.