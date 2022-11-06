Политолог вспомнил 1917 год, когда с фронта начали возвращаться вооруженные русские и это стало толчком для начала гражданской войны.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Россию всколыхнет гражданская война. По его мнению, Россия распадется не мирно на отдельные республики по этническим признакам, а образуются вооруженные кланы, которые будут между собой воевать.

"Послевоенная ситуация в России – это будет ситуация 1917-18 годов. Вы же помните гражданскую войну? Там были банды Махно, Мамонтовых, Мироновых, Буденных... Кадыров и Пригожин задали новый тон российской политике – определяющими будут не какие-то финансовые связи с олигархами. Сила политика определяется количеством вооруженных людей, которые ему подчиняются. Это - картина совершенно новой России. Сила Пригожина и сила Кадырова в том, что у них есть по 30 тысяч вооруженных солдат, подчиняющихся только им. Вы же видите, что и на фронте возникает масса ситуаций и столкновений этих структур с российскими вооруженными силами. А поставьте себя на место генералов, которых каждый день какие-то полевые командиры призывают лишить званий, расстрелять, отправить рядовыми на фронт", - сказал эксперт для "Эспрессо".

Пионтковский вспомнил 1917 год, когда с фронта начали возвращаться вооруженные русские и это стало толчком для начала гражданской войны.

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"Путинское государство потеряло монополию на насилие. Насилие становится аргументом тех полевых командиров, которые сумели сплотить у себя наиболее квалифицированные, энергичные и многочисленные вооруженные подразделения. Это - молнии новой длительной гражданской войны, которая всколыхнет всю Россию. Просто по товарищу Ленину – империалистическая война в Украине перерастет в гражданскую войну внутри России. Пока это борьба элитная. А вот борьба массовая, народная начнется, когда половина мобиков, которые выживут (а половина из них по статистике видимо выживут), после поражения России вернутся со своими автоматами в столицу, как в 1917-м году вернулись крестьянские мобики с винтовками. Вот примерно такая перспектива сейчас у России", - убежден публицист.

Пионтковский охарактеризовал будущую форму устройства России как "военный феодализм".

"Те времена, когда шанс того или иного претендента на кресло определялся его связями, его родителями, уже ушли. Сейчас все решает количество вооруженных людей в подчинении. Это - времена военного феодализма, если хотите. Есть много разговоров о потенциальном распаде России, что Россия будет распадаться по этническим признакам или как-то по-другому. А идет самый страшный распад России – распад центральной власти и вооруженных сил России на лагеря, которые враждуют", - сказал Пионтковский.

Развал РФ или падение режима Владимира Путина - интересные прогнозы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в середине сентября говорил, что распад России начался 24 февраля - в день полномасштабного вторжения в Украину, когда оккупанты не смогли быстро захватить наше государство.

В конце октября бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж спрогнозировал, что если в нашей стране в течение двух-трех месяцев наступательные операции Сил обороны будут очень успешными, то в РФ это серьезно ослабит Владимира Путина, и может возникнуть вопрос о его отстранении от должности президента.

Военный эксперт Петр Черник заметил, что процесс распада России может занять даже десятилетия.