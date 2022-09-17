"Делать ставку на внезапность было бы вершиной неразумности", отметил эксперт.

Распад России неизбежен, но процесс этот может занять даже десятилетие.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник, передает 24 канал.

"Решение о понижении стратегического геополитического статуса России принято. В первую очередь, в англо-саксонском мире. И мы, украинцы, как раз сводим в могилу последнюю рефлексию московского империализма, – отметил он. – В конце концов, все может посыпаться и за один день. Советский Союз умер за три дня ГКЧП. Однако делать ставку на внезапность было бы вершиной неразумности". Видео дня

Черник добавил, что окончательное решение о полном расчленении России пока не принято. Эксперт акцентировал внимание на "пустой Сибири", которая впоследствии может отойти Китаю. Его Черник назвал "новым пробудившимся гегемоном".

По словам военного эксперта, на данный момент американцы занимаются доктринальным осознанием того, что они должны делать с Китаем: "Если они этот ответ дадут, а они его дадут неизбежно, тогда решение о распаде России будет принято".

Напомним, ранее сообщалось, что после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин начал менять свою позицию относительно переговоров с Киевом.

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