Грузовик двигался со слишком высокой скоростью и не смог войти в поворот.

В российском Сочи перевернулся хваленый ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщают российские паблики, ДТП с участием военной техники произошло рано утром возле моста через реку Мамайка. Момент попал на видео, но впоследствии они начали исчезать из сети.

По предварительным данным, причиной инцидента стала слишком высокая скорость. Установка "не вписалась" в поворот. "Панцирь" в конце концов подняли с помощью крана.

ЗРПК "Панцирь-С1" - что сообщалось о них ранее

Ранее сообщалось, что недалеко от секретной резиденции президента России Владимира Путина в Красной Поляне в Краснодарском крае РФ установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Также отмечалось, что в центре Москвы вокруг Кремля россияне разместили на крышах зданий уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Там были замечены и ЗРК С-400.

По мнению Коваленко, то, что россияне начали размещать в Москве ЗРК С-400, помимо установленных ранее ЗРПК "Панцирь-С1", подтверждает тот факт, что у РФ острый дефицит комплексов эшелона малого радиуса действия.

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