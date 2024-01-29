Диктатор приказал установить беседку для того, чтобы только он мог наблюдать за естественным водопадом, который огородили забором с колючей проволокой.

Российский диктатор Владимир Путин присвоил себе даже водопад. Его тайная "Северная резиденция" в Карелии захватывает все больше заповедных земель и территорией уже вдвое превысила Монако.

Как сообщают расследователи центра "Досье", им удалось увидеть обновленные интерьеры "дачи Путина" в Карелии через 10 лет после начала ее строительства. Об этой резиденции с 2016 года. Ее более десяти лет назад начали сводить его питерские друзья-миллиардеры, в частности Юрий Ковальчук. Местные жители говорят, что сам диктатор появляется здесь не реже одного раза в год после посещения Валаамского монастыря.

По документам площадь резиденции-около 1 кв км, но с учетом огороженных лесов и заливов получается териория 4 кв км, вдвое больше княжества Монако.

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Четырехметровый водопад Марьялахти должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен забором из колючей проволоки и круглосуточной охраной. Для "хозяина водопада" напротив установлена беседка, чтобы он мог в одиночку любоваться жемчужиной национального парка.

На территории три объекта - "Хижина рыбака", "Свиран" и "Садовый дом". Все они построены в современном стиле. Вблизи одного из домов в начале войны появилась насыпь: журналисты предполагают, что на ней для защиты Путина установлен зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Хоромы Путина

Ранее "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним - 68 гектаров.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, Церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный туннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Кроме того, Путин может владеть элитной резиденцией "Ачипсе" возле курорта Красная поляна в Краснодарском крае. В 2014 году об этом объекте рассказал журналист и блогер Андрей Мальгин, до этого показавший фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева под названием "Псехако". По его данным, рядом с ней расположено шале "Ачипсе", которое и приписывают Путину.

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