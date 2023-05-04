Наоборот, Пригожин призвал наказать тех, хто проспал появление у Кремля БПЛА.

Главарь террористический ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин растроен ударом БПЛА по Кремлю 3 мая и уже не стесняется в выражениях. В комментарии своей пресс-службе он заявил, что не считает оправданной идею применить по Украине ядерное оружие в ответ на неизвестные беспилотники в центре Москвы.

Наоборот, Пригожин призвал наказать тех, хто проспал появление у Кремля БПЛА. Взамен российский "мясник" считает, что России следует нарастить производство своих дронов и уже ими бить по Украине.

"О применении ядерного оружия в ответ на применение беспилотника, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего (взять) на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе. А после этого приложить все усилия, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологии БПЛА, и точно такими же беспилотниками отвечать", - высказался Пригожин.

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Он добавил, что все призывавшие к нанесению ядерного оружия выглядят, как клоуны: "А так мы выглядим, как клоуны, которые грозятся ядреной бомбой в ответ на детсткий беспилотник".

Вместе с тем вбросы о якобы подготовке России к нанесению ядерного удара по Украине разгоняли по сети именно тролли Пригожина.

Удар по Кремлю 3 мая 2023 года - главное

В ночь на 3 мая пара беспилотников атаковала Кремль. Российской ПВО удалось якобы заглушить обе "птички".

Обломки дрона задели крышу администрации Путина и вызвали небольшой пожар. Сам Путин, утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в порядке и готовится к празднованию Дня победы в Москве 9 мая.

Москва официально обвинила Украину в покушении на Путина и пригрозила такой же ответной мерой. После чего рашистские военкоры вместе с российскими депутатами Госдумы и с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым начали призывать к ядерному удару и убийству Зеленского.

В ночь на 4 мая Киев и Одессу снова атаковали "Шахеды", в этот раз с надписями "За Кремль" и "За Москву".

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