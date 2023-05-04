Осечкин зачитал информацию от российских троллей с серьезным тоном, ни разу не усомнившись в правдивости анонимных писем.

Российский так называемый "оппозиционный" журналист "Гулагу.нет" Владимир Осечкин, который 3 мая сделал вброс про подготовку Россией ядерного удара, оказывается, зачитал эту информацию от написавшего ему "военкора" из пула Пригожина Владислава Позднякова.

Об этом признался сам Поздняков, опубликовав скриншот отправленного письма на электронную почту Осечкина. "Военкор" написал Осечкину от имени военного летчика о том, что его отправляют на задание с ядерным оружием. Аналогичные фейки Осечкину отправили и сторонники Позднякова.

При этом Осечкин зачитал информацию от российских троллей с серьезным тоном, ни разу не усомнившись в правдивости анонимных писем, фактически как свой "инсайд".

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Украина уже опровергла слухи о "подготовке" Россией к нанесению ядерного удара якобы в качестве ответной меры за атаку неизвестных БПЛА на Кремль 3 мая.

Вместе с тем в ночь на 4 мая 2023 года на некоторых выпущенных Россией иранских "Шахедах" были надписи "За Кремль" и "За Москву". Видимо, это и был "очень страшный" ответ оккупантов.

Удар по Кремлю 3 мая - Россия пригрозила возмездием

В ночь на 3 мая в Москве прогремели взрывы. Уже под вечер того дня Кремль выпустил официальное заявление, в котором обвинил Украину в покушении на Путина.

Позже российские пропагандисты опубликовали кадры атаки двух неизвестных БПЛА, один был сбит над башней Кремля, из-за чего загорелась крыша.

Причастность Украины к этой атаке последовательно опровергли пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, советник главы ОП Михаил Подоляк и позже лично президент Зеленский..

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