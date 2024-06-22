Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

В столице Казахстана Астане горит 26-этажный жилой дом. Об этом сообщает Tengrinews.kz и публикует соответствующее видео.

Издание уточняет, что пожар произошел в районе "Хан шатыра". На кадрах видно высотное здание, окутанное клубами густого черного дыма.

Как сообщили в МЧС страны, возгорание произошло в здании по адресу Туран, 37/9. Подразделения департамента ЧС Астаны выехали на пожар по повышенному рангу вызова.

"По прибытию пожарных установлено, что на 26-м этаже жилого комплекса горит наружное покрытие квартиры", - сообщили в МЧС.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Последние масштабные пожары в мире

В начале мая на юге Берлина произошел масштабный пожар на металлургическом заводе. По данным Bild, одна из иностранных разведок проинформировала спецслужбы ФРГ, что пожар был результатом российского саботажа. У зарубежных разведчиков есть конкретные доказательства причастности России.

Также в мае произошел масштабный пожар в лагере беженцев в Рафахе (Палестинская автономия). В результате пожара погибли гражданские. По данным правоохранителей, инцидент был связан с детонацией склада с оружием ХАМАС, который был там размещен.

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