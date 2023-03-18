Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавший.

Мощный пожар вспыхнул в субботу, 18 марта, на химическом заводе в городе Долгопрудный в Московской области Российской Федерации. В результате инцидента один человек пострадал, получил ожоги.

По информации Telegram-канала Mash, очаг возгорания - цистерны с маслом.

"Пожару присвоен третий ранг. Предприятие принадлежит объединению "Тонкий органический синтез". Там производят антисептики, медрастворы для анализа крови, чистящие вещества и антиржавейные присадки. Это один из старейших в России химических заводов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на данный момент открытое возгорание уже ликвидировано.

Пожары в России - что известно

За последний год города Российской Федерации стали чаще страдать от взрывов и пожаров на крупных предприятиях. Так, 28 февраля в российском Ейске прогремел взрывы, которые не на шутку напугали местных жителей.

Тогда российские власти обвинили Украину. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ничего не знает о причинах инцидентов на территории РФ.

5 марта мощный взрыв прогремел в Московской области Российской Федерации на Московском коксогазовом заводе.

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