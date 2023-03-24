Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров.

Мощный пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса в Свердловской области Российской Федерации. Огонь охватил один из цехов на заводе пластмасс.

По информации росСМИ, о пожаре в городе Арамиль стало известно утром 24 марта. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

"Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 68 человек и 22 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что пожар охватил один из цехов на заводе пластмасс. Всего огонь охватил около 4 тысяч квадратных метров.

Пожары в России - что известно

В Российской Федерации на крупных, в том числе и стратегических, предприятиях все чаще происходят масштабные пожары.

Так, 5 марта мощный взрыв прогремел на территории Московского коксогазового завода, а 18 марта вспыхнул мощный пожар на территории химзавода под Москвой.

Спустя несколько дней загорелся моторный завод в Ярославле. На этом предприятии изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексо и других вооружений.

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