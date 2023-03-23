По данным росСМИ, продолжается операция по спасению людей и ликвидации возгорания.

В российском Ярославле загорелся моторный завод. На этом предприятии изготавливают двигатели для одного из ядерных комплексов РФ и других вооружений оккупационной армии.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на МЧС, удалось спасти семерых человек. Пожар все еще ликвидируют, а о причинах возгорания молчат.

Тем временем в социальных сетях публикуют первые кадры с места происшествия. На фото видно, что площадь возгорания большая. Над заводом появился густой черный дым.

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Справка УНИАН. Ярославльский моторный завод работает с 1916 года. На его базе изготавливают двигатели для российской техники, в частности к ядерному комплексу "Тополь М".

Пожары в России - последние новости

В последнее время в РФ все чаще происходят масштабные пожары, в том числе на крупных предприятиях. 28 февраля в российском Ейске прогремел взрывы, которые не на шутку напугали местных жителей. Тогда российские власти обвинили Украину. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ничего не знает о причинах инцидентов на территории РФ.

5 марта мощный взрыв прогремел в Московской области Российской Федерации на Московском коксогазовом заводе, а за несколько дней вспыхнула мощный пожар на территории химзавода под Москвой.

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