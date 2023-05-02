По состоянию на 17:00 пожар был локализован.

В России вспыхнул масштабный пожар. Горело на территории промзоны "Уткина Заводъ" неподалеку от Санкт-Петербурга.

Как сообщают местные Telegram-каналы, "задымление" наблюдается в районе Покровской дороги в Новосаратовке под Всеволожском. По предварительной информации, там происходила сборка и разборка автомобилей.

"Сегодня в 15 часов поступило сообщение о сильном пожаре на Покровской дороге, д.7А в дер. Новосаратовка Всеволожского района. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. Предварительно горят открытым огнем доски, огонь также распространился на бытовки и строительную технику", – заявили авторы Telegram-канала "Молния. Ленобласть".

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Позже было уточнено, что "горят 4 бытовки, 2 грузовых авто-крана, строительный мусор, задымление в близлежащем ангаре с запчастями". Отмечается, что из горящих бытовок спасены 3 человека.

По состоянию на 17:00 пожар был локализован.

Пожары в России: последние новости

29 апреля в России вспыхнул масштабный пожар на заводе по производству РСЗО в Перми. Это предприятие находится под санкциями ЕС и является единственным в России производителем реактивных систем залпового огня.

Вечером 25 апреля пожар разгорелся в российском поселке Сосьва –загорелись 50 строений. По словам очевидцев, "Сосьвы почти не осталось".

В то же время "эвакуированных" заключенных, которые отбывали наказание в колонии в сгоревшей Сосьве Свердловской области, хотят отправить на войну в Украину. Они якобы сами изъявили такое желание.

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