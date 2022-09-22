Путин мог симулировать проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и переосмыслить свои решения.

Российскому президенту Владимиру Путину стало плохо во время подготовки к записи обращения к россиянам. Сьемочная группа смогла отснять кремлевского тирана только после четырех неудавшихся попыток.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Согласно кремлевским слухам, Путин якобы страдал от приступов кашля и болей. Речь президента РФ пришлось переписывать несколько раз.

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После четвертой неудачной попытки записать обращение к Путину вызвали врачей, которым Путин также жаловался на боли в груди.

"Врачи посоветовали отложить съемки и выехать с ними на обследование, что и было сделано", - пишет издание.

По мнению некоторых людей из ближайшего окружения Путина, он симулировал проблемы со здоровьем, чтобы перенести съемки и переосмыслить свои решения.

"Люди, близкие к президенту, знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых", - говорится в материале.

В то же время некторые сотрудники службы безопасности "отнеслись к решению президента без энтузиазма".

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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