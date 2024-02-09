Алене Агафоновой грозит до 5 лет лишения свободы.

Центральный суд Волгограда (Россия) отправил под арест до 9 марта Алену Агафонову по делу о реабилитацию нацизма за "щекотание" памятника. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ в Волгоградской области.

Отмечается, что жительница города Самара записала и выложила в социальные сети видео, где она, находясь на Мамаевом кургане, двигает пальцами, якобы касаясь груди монумента "Родина-мать зовет!".

"Видео было записано еще летом, тогда на него обратил внимание провластный блогер Александр Талипов. На девушку было заведено дело об осквернении мест захоронения, поскольку на Мамаевом кургане находится братская могила. Агафонова вскоре после этого покинула Россию и извинилась за свой поступок. Агафонову задержали в московском аэропорту по возвращении в страну и этапировали в Волгоград", - пишет издание.

По данным СМИ, женщине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.

Аресты в России

В российском городе Белгород задержали девушку-волонтера, которая помогала украинцам. Надежду Россинскую задержали по статье о "публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Россинская возглавляла некоммерческую организацию, которая помогала украинцам возвращаться домой через населенный пункт Колотиловку - единственный открытый пункт пропуска между РФ и Украиной.

Также УНИАН сообщал, что в РФ суд арестовал девушку за ношение радужных сережек.

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