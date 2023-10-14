В Украине георгиевская лента стала символом российской агрессии и запрещена с 2017 года.

В Орле против двух местных жителей начали уголовное производство по статье о реабилитации нацизма после того, как они закрасили граффити с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью "Своих не бросаем" на стене местного дома культуры.

Как сообщает "Дождь", по версии следствия, в апреле 2023 года 21-летний Степан Ситник закрасил граффити, а 22-летний Александр Кулаков снимал весь процесс на телефон.

Следствие считает, что таким образом парни осквернили символ воинской славы – георгиевскую ленту. По информации СМИ, оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

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Отношение к георгиевской ленте в РФ

Двухцветная лента в виде полоски с тремя черными и двумя желтыми полосами, известная как георгивская лента, использовалась в системе государственных наград Российской империи во второй половине XVIII – начале XX веков. В Украине георгиевская лента стала символом российской агрессии и запрещена с 15 июня 2017 года.

В РФ в свою очередь георгиевскую ленту приравняли к символам воинской славы в конце прошлого года. Российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 декабря. В принятом документе указано, что за осквернение георгиевской ленты предусматривается штраф от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией или без таковой, а для физических лиц – до 3 миллионов рублей или лишение свободы от трех до пяти лет.

За уничтожение этого символа россиян привлекали к ответственности и ранее. К примеру, в мае прошлого года жителя российского Норильска арестовали за сожжение георгиевской ленты, обвинив в приверженность "украинскому радикальному национализму".

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