В России коп избил журналиста, когда тот снимал голосование за поправки Путина (видео)

В полиции факт травмирования журналиста возразили, заявив, что все сделали в рамках закона.

В Петербурге (Россия) полицейский и наблюдатель напали на корреспондента местного издания, когда тот снимал на камеру голосование за поправки в Конституцию РФ, которые позволят Владимиру Путину «обнулить» свои президентские сроки.

Об этом сообщает Медиазона.

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«Сотрудник полиции пытался меня удалить с избирательного участка и, очевидно, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне сломали руку и ударили по ней кулаком», – сообщил потерпевший редакции.

Он добавил, что рядом с копом были «подозрительные наблюдатели».

«Я лежу на полу, потому что не могу вообще рукой подвигать, мне ужасно болит рука и еле двигаются пальцы», – сказал он, уточнив, что один из наблюдателей стал ему на ногу, а затем схватил за поврежденную руку.

Видео нападения на журналиста «Медиазоны» pic.twitter.com/g3cRvYzAh0 — Дождь (@tvrain) June 30, 2020

В ответ обнаруженный журналистами наблюдатель заявил, что пострадавшему приказали покинуть помещение участка после того, когда тот отказался регистрироваться и предоставлять свои данные.

В полиции факт травмирования журналиста возразили, заявив, что все сделали в рамках закона.

Как сообщал УНИАН, глава Кремля Владимир Путин на фоне памятника Второй мировой войне обратился к россиянам и попросил проголосовать за предложенные поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему «обнулить» свои президентские сроки.

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