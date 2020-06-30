Путин просит проголосовать за свое "обнуление" и снова надавил на историю (фото)

Путин также отметил, что голосование длится несколько дней из-за якобы «продиктованного желания защитить здоровье людей».

Глава Кремля Владимир Путин на фоне памятника Второй мировой войне обратился к россиянам и попросил проголосовать за предложенные поправки в Конституцию РФ, которые позволят ему «обнулить» свои президентские сроки.

Путин, в частности, сравнил решение поддержать свое «обнуление» с заботой о семье, и заявил, что россиян «объединяют правда и справедливость».

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«Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам. Поэтому уверен – каждый из вас, принимая такое важное решение, думает прежде всего о своих близких, опираясь на ценности, которые нас объединяют – а это правда и справедливость», – сказал он.

Кроме того, российский президент вновь вспомнил об истории периода Второй мировой и надавил на чувство патриотизма.

«Именно на нашей ответственности, истинном патриотизме, заботе о Родине держится суверенитет, так же как и на уважении к своей истории, культуре, родному языку, традициям, к нашей памяти на достижениях наших предков», – добавил он.

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Путин также отметил, что голосование длится несколько дней из-за якобы «продиктованного желания защитить здоровье людей».

«Завтра 1 июля – основной день для голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово», – обратился Путин.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины призывают международных партнеров усилить санкционное давление на Россию из-за проведения голосования по поправкам в Конституцию Российскую Федерацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

«Украинская сторона считает, что итоги «голосования» на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, в котором примут участие граждане Украины путем использования принудительно навязанных российских паспортов, в том числе жители Донецкой и Луганской областей, искажают результаты общероссийского голосования. Его «результаты» будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий», - говорится в заявлении.

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