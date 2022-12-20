"Визит Путина на фронт" проходил в российском Ростове-на-Дону.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил украиснких военных в Бахмуте, в сети появилась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин тоже был на передовой. При этом, журналисты-расследователи уверены, что "визит на фронт" проходил в Ростове-на-Дону.

Как пишет "Агентство. Новости", президент РФ целый день провел в объединенном штабе родов войск.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин побывал в зоне "спецоперации". По версии Кремля, это произошло в пятницу, когда президент целый день работал в объединенном штабе родов войск. Он располагается в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что первым о якобы визите Путина на передовую заявил депутат российского парламента Андрей Гурулев. Чиновник написал, что Путин был "в зоне "специальной военной операции".

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что слова Гурулева – правда.

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", – сказал он.

Однако российские журналисты-расследователи изучили видео посещения Путиным штаба и выяснили, что диктатор посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения "спецоперации", – подчеркнули журналисты.

Публичные визиты и встречи Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин недавно провел срежиссированную встречу с российскими генералами. В Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, заявили, что Путин, предположительно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за "специальную военную операцию".

19 декабря российский диктатор впервые за три года посетил Беларусь. Он ездил на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что во время визита в Минск Путин давил на Лукашенко, чтобы тот позволил направить белорусские войска на войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: