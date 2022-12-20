Путин на встрече с Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Сергеем Суровикиным, предположительно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за специальную военную операцию.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел срежиссированную встречу с российскими генералами с целью снятия персональной ответственности за провалы в войне против Украины.

Как сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, Путин посетил объединенный штаб так называемой "специальной военной операции" и встретился с высокопоставленными военными офицерами, в том числе начальником генерального штаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Он спросил предложения относительно следующих шагов специальной военной операции. Командующий российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из тех, кто презентовал доклад. В этой срежиссированной встрече, Путин, предположительно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за специальную военную операцию", - говорится в сообщении.

Видео дня

"Этот показ, вероятно, был с целью снять с Путина ответственность за военный провал, высокие показатели смертности и увеличения общественного недовольства от мобилизации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в разведке отметили, что телевизионная видеозапись была предположительно назначена развеять слухи из социальных сетях об отстранении от должности Герасимова.

Встреча Путина с генералами: что известно

16 декабря Владимир Путин посетил штаб оккупационной армии, которая воюет в Украине. Он также провел персональные встречи с командующими вражескими войсками и заслушал доклады о ходе боевых действий.

Пресс-служба опубликовала видео визита. На кадрах ролика заметно, что Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и командующим оккупационными войсками в Украине Сергеем Суровикиным и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Местонахождение штаба не раскрывается. Подробностей персональных разговоров Путина с членами командования тоже нет.

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