Путин требует вмешательства Беларуси в войну с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что во время визита в Минск российский диктатор Владимир Путин давил на Александра Лукашенко, чтобы тот позволил направить белорусские войска на войну против Украины.

Как Данилов отметил в эфире национального телемарафона, ни у Лукашенко, ни у белорусского народа нет большого желания вступать в войну против Украины.

"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принимать в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", – подчеркнул Данилов.

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В то же время он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

Визит Путина в Беларусь

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет прилетел в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.

В Институте изучения войны предположили, что новая встреча Путина с Лукашенко, вероятно, является частью усилий противника, направленных на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины. Кроме того, это может быть предвестником новых наступательных операций против украинского государства.

Примечательно, что в день визита Путина закончилась проверка боевой готовности армии Беларуси. Мероприятия проводились по поручению Александра Лукашенко.

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