Президент встретился с украинскими военными и вручил им награды.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, сообщили журналистам в пресс-службе Офиса президента.

В Бахмуте Зеленский встретился и пообщался с военными.

Президент также вручил награды защитникам.

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Бои за Бахмут – что известно

Уже несколько месяцев российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

После бегства с правобережья Херсона Россия перебросила на этот участок фронта свои потрепанные подразделения. Силы оккупантов усилены "частично мобилизованными" из России, а также наемниками в составе ППК "Вагнер".

По словам Зеленского, Бахмут остается самой горячей точкой.

Под Бахмут, как отмечают сами военные, россияне стягивают все, что является боеспособным. Однако у противника нет ни стратегических, ни тактических успехов на этом участке фронта.

Потери РФ на войне в Украине – актуальные новости

ВСУ продолжают уничтожать базы и склады российских захватчиков. Накануне Генштаб подтвердил поражение места скопления сил и техники врага в районе Чаплынки Херсонской области.

20 декабря украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

С начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже 99 230 российских оккупантов.

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