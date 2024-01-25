Квачков заявил, что Путин решил таким способом поздравить украинского президента с днем рождения.

Сторонники и соратники военного преступника, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина считают, что решение суда, приговорившего его к четырем годам тюрьмы за "экстремизм", является "подарком" президенту Украины Владимиру Зеленскому в день его рождения.

Такое мнение у здания российского суда озвучил полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, отбывавший ранее срок за попытку организовать в РФ государственный переворот для свержения российского диктатора Владимира Путина.

"Так вот, именно в качестве подарка Зеленскому именно сегодня был назначен этот суд. И он состоялся. Четыре года лишения свободы. Что это значит? Это значит, что Путин превратил всю российскую систему в симулякр ... Он сам стал симулякром. И сейчас практически у России нет политической жизни, нет политической системы", - заявил Квачков.

Приговор Гиркину

21 июля Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, - пять лет лишения свободы.

Сегодня Игорь Стрелков-Гиркин получил приговор в виде четырех лет колонии общего режима. Российские СМИ сообщили, что российского террориста обвинили по части 2 статьи 280 "Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Друзья и соратники военного преступника, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина сделали несколько громких заявлений под зданием суда, который сегодня отправил его за решетку на 4 года.

"Сегодня салют в Киеве будут пускать, что их врага наконец посадили", - заявил один из соратников Гиркина.

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