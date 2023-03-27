Боевик задумался, почему "бравые" российские генералы не воюют в Украине так же "победоносно", как в Сирии.

Неугомонный террорист Игорь Стрелков-Гиркин вновь разразился критикой в адрес российских генералов, которые "победоносно воевали в Сирии", но Украина им оказалась не по зубам.

В своему Телеграм-канале Гиркин поделился размышлением о войне в Сирии экс-депутата Госдумы РФ Виктора Алксниса с псевдонимом "Черный полковник". Террорист разделяет мнение коллеги относительно "геройства" генералов РФ Сирии и беспомощности в Украине.

"А что там в Сирии? Мы наконец победили там? Ведь военная операция наших войск в Сирии началась 30 сентября 2015 года, а еще 6 декабря 2017 года президент Путин заявил, что ИГИЛ разгромлено на обоих берегах Евфрата. Начальник Генштаба ВС России Герасимов дополнил президента и сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. Но что-то с тех пор победных реляций не слышно", - пишет Алкснис.

Экс-депутат РФ иронично отметил, что "западные источники, как всегда, врут", что за эти 8 лет в Сирию поставили около 40% процентов российских запасов боеприпасов, которые были на складах.

"Интересно, а как сейчас осуществляется поставка нашей группировки в Сирии? Ведь в связи с войной в Украине Турция запретила проход кораблей с военными грузами через Босфор и Дарданеллы. Неужели поставки идут вокруг всей Европы? Во что это выливается даже в финансовом плане? Кто те люди, кто тогда в 2015 году, чтобы отвлечь внимание российского общества от ситуации на Донбассе и обеспечить реализацию предательских Минских соглашений решили провести маленькую победоносную войну в Сирии? Как в феврале 2022 года они же организовали победный марш на Киев, где нас на Крещатике якобы ждали толпы восторженных киевлян с цветами", - отметил Алкснис.

Гиркин поделился этой публикацией, отметив, что его Сирия "тоже волнует невероятно".

"Как не увижу усыпанных генеральско-геройскими звездами стратегов штурма Дейр-эз-Зора и освободителей Пальмиры – так сразу начинаю удивляться: почему они так геройски и победоносно воевали в Сирии и почему у них в Украине ничего не получается? Воздух другой?", - иронично прокомментировал террорист.

Последние заявления Гиркина

Террорист Стрелков-Гиркин - самый активный критик российского военно-политического командования РФ. Он первым высмеивает бессмысленные штурмы украинских городов и предсказывает оккупантам позорные поражения.

Недавно Гиркин потроллил бессмысленные и безрезультативные штурмы "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области. Потом он спрогнозировал провал российской оккупационной армии в битве за Бахмут Донецкой области.

А накануне Гиркин заявил, что все оккупанты подпадают под статью о военное преступление, поскольку участвуют в войне, которую Путин побоялся объявить официально.

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