По его словам, захват нескольких улиц на окраине города выглядит смешно на фоне потери Херсона и Изюма.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин потроллил бессмысленные и безрезультативные штурмы "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области.

Как написал Гиркин в своем Телеграм-канале, прокомментировал новости роспропаганды о "бешеных штурмах" наемников Пригожина в Бахмуте. По убеждению террориста, бои за улицы Бахмута выглядят смешно на фоне потери Херсона и Изюма в результате украинских контрнаступлений осенью прошлого года.

"Ну все! Теперь, если кто - то заведет речь о сдаче Херсона или Изюма - можно смело парировать: "А взамен мы улицу Корсунского и улицу Геологов в Артемовске (какой-такой Бахмут?) взяли!" "Сражения за избушку лесника" продолжается. В бешеных темпах - глядишь, до конца марта Бахмут, наконец, зачистят", - написал иронично Гиркин.

Бои за Бахмут: последние новости

Еще с лета прошлого года оккупанты пытаются захватить Бахмут. Россия систематически наращивала усилия по захвату Бахмута, но безуспешно. В последние дни рашисты атаковали с севера города, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Богдановка.

На этом направлении оккупанты потеряли такое количество живой силы, которой хватило бы на еще один поход на Киев, подытожил аналитик Иван Киричевский. По оценкам западных разведок, в боях за Бахмут ликвидировано не менее 30 тысяч захватчиков.

Из-за дефицита в наемниках и технике штурмовой пыл ЧВК "Вагнера" вокруг города угасает, главарь террористов Евгений Пригожин, ранее убежденный в могуществе ЧВК, готовит аудиторию к поражению.

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