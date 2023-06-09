Военные могут докладывать командованию об уничтожении одного и того же танка несколько раз.

Российские военные по несколько раз могут докладывать об уничтожении одной и той же украинской техники ради получения премий, рассказал в интервью "Русской службе Би-би-си" сбежавший от войны лейтенант ВКС Дмитрий Мишов.

Он рассказал, что в ноябре прошлого года Министерство обороныРФ пообещало выплачивать по 300 тысяч за каждый уничтоженный самолет, 200 тысяч - за вертолет, 100 - за танк и по 50 тысяч - за легкую бронированную технику.

"Допустим, есть поврежденный танк. И по нему стреляют несколько вертолетов несколько раз, а наводчик за небольшую сумму каждый раз подтверждает, что уничтожена новая единица техники. И всем выплаты за один танк", — раскрыл схему Мишов. Он подчеркнул, что никто из военных не верит сводкам, которые озвучивает генерал Игорь Конашенков, поскольку "все знают, что происходит на самом деле".

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