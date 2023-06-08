Он заявил, что это сделали для маскировки неудачного контрнаступления ВСУ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Каховскую ГЭС взорвала Украина. Аргументы диктатора "убили".

Об этом Лукашенко заявил на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, передает белорусское государственное агентство BELTA.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?"- заявил Лукашенко.

Диктатор убеждает, что причиной подрыва ГЭС якобы стала необходимость скрыть проваленное начало контрнаступления ВСУ.

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступления", где почти две сотни бронемашин были уничтожены и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а о том (якобы украинские потери - УНИАН) никто не говорит. А это же все видно", - выдал диктатор.

Он также добавил, что США выбрали "аккуратную, осторожную позицию" по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Это якобы свидетельствует о том, что американцы не верят в то, что плотину взорвали русские. Между тем, Белый дом заявлял, что Россия несет ответственность за подрыв ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего сами же понесли потери. Так, по данным Института изучения войны (ISW), в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС были разрушены многие укрепления первой линии обороны врага на левом берегу Днепра.

Президент Зеленский заявил, что сейчас Украина не имеет прямых доказательств того, что Россия взорвала плотину, но эти доказательства появятся после освобождения левого берега Днепра.

Издание The New York Times опросило экспертов по взрывчатке и специалистов по плотине. Они склоняются к тому, что плотина была взорвана изнутри путем организованного подрыва. Существует также некоторая вероятность обрушения плотины из-за ненадлежащего обслуживания после предыдущих повреждений. Вариант с внешним обстрелом они считают маловероятным.

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