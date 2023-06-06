Пропагандисты продолжают "лепить" фейки вокруг "потерь" ВСУ во время "широкомасштабного" контрнаступления.

Российские пропагандисты заявили о якобы первых уничтоженных немецких танках Leopard 2, однако ими оказалась сельскохозяйственная техника.

В качестве доказательства россияне опубликовали видео, на котором оккупанты расстреливают из противотанкового ракетного комплекса какую-то движущуюся цель. Утверждалось, что эта цель и есть якобы Leopard 2, который уже появился на вооружении в ВСУ.

Рашистский "военкор" кремлевской "Комсомольской правды" Александр Коц даже подчеркнул в своем Telegram, что это, мол, первое подтверждение поражения россиянами немецких танков. Однако вскоре сообщение исчезло.

В свою очередь, OSINT-сообщество в Twitter доказало, что на кадрах - не танк, а сельскохозяйственная техника, которая, впрочем, также носит название "Леопард". "Техника не только не напоминает танки, но и на самом деле является невинной сельскохозяйственной техникой - опрыскивателем и комбайном", - говорится в сообщении OSINT-сообщества Ukraine Weapons Tracker.

Контрнаступление ВСУ и российская ИПСО - главное

Накануне в Минобороны заявили о начале наступательных действий на востоке. По состоянию на 5 июня ВСУ продвинулись еще на 1,5 км под Бахмутом. Украинские силы заняли господствующие высоты на юге Бахмута, в результате чего россияне были вынуждены перейти в оборону.

Тогда как Россия утверждает, что контрнаступление ВСУ начали сразу на пяти направлениях, что украинский Генштаб отрицает и называет вражескими "вбросами".

Россияне подготовили для пропаганды в соцсетях старые ролики и фото о потерях Украины. Они будут публиковать подобные материалы, даже если самого контрнаступления по факту не будет, указал, в свою очередь, СтратКом.

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