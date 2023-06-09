Также там прокомментировали, с какой целью разгонялся пропагандистский фейк об исчезновении Залужного.

Каждая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери врага и засекречивает свои во время активной фазы боевых действий.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она пояснила, что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы. "Кроме разведки, а у русских она сейчас очень затруднена на нашей территории, есть еще способы вытягивания потрібноі информации через вброс в инфо пространство провокаций", - пояснила Художник.

Она отметила, что таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе - например через побуждение к оправданию и опровержений.

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"Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы возмущаясь начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них", - пояснила она.

Или, привела пример Маляр, забрасывается информация о пропаже Главкома или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где же они на самом деле.

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