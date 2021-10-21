Имущество модели арестовали.

Российская плюс-сайз модель Юлия Рыбакова одолжила у фирмы 105 миллионов рублей и сбежала.

Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

"Вы бы дали денег этой горячей женщине? "Конечно, да", – сказали в ООО "Автоматизация энергетических производств" и выдали компании Юлии Рыбаковой "ЛФ Продакшн" 11 лямов. В ответ плюс-сайз модель обещала их пропиарить, но как-то забыла. А вместо этого одолжила у компании лично себе еще 105 миллионов", – говорится в сообщении.

На эти деньги модель купила себе роскошную квартиру в Москве и Mercedes, а в Instagram поделилась "историей успеха".

Читайте также"Братан, не обижайся": зек "развел" москвича на $4 тысячи и пообещал, что они "пойдут в общак""Компания ждала своих денег, потом пошла в суд – в итоге имущество модели арестовали и требуют вернуть долг в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как российская певица Татьяна Буланова угодила в скандал. Она назвала проститутками звезд, рассказывающих о сексуальных домогательствах спустя годы.

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Автор: Катерина Шварц