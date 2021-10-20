Татьяна Буланова на днях публично осудила звезд, которые спустя годы рассказывают о пережитых домогательствах.

Российская певица Татьяна Буланова оправдалась за скандальное заявление о своих коллегах, которое она сделала несколько дней назад. Артистка назвала проститутками звезд, рассказывающих о сексуальных домогательствах спустя годы.

Слова оправдания певицы опубликовал сайт sobesednik.ru.

"Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшимися с сексуальными домогательствами, нехорошим словом. Я имела в виду, если такая история произошла, то спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался", – заявила она.

Татьяна Буланова попала в скандал: что она заявила

Скандал разгорелся после того, как Буланова 15 октября публично осудила знаменитостей, которые в прошлом стали жертвами сексуальных домогательств, но рассказывают об этом только сейчас.

Читайте такжеПевица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьемПо мнению певицы, о насилии стоит заявлять либо сразу, либо не вспоминать об этом вообще:

"Вообще, для меня слово харассмент – это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал".

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Автор: Катерина Шварц