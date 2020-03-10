Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свое лицо во время родов (фото)

Фотография собрала 900 тысяч лайков.

Популярная плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась фото, на котором она запечатлена прямо во время родов.

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Снимок был опубликован в ее Instagram.

"Это лицо моей величайшей силы, - написала модель. - Самая большая боль, которую я когда-либо испытывала, и величайшее достижение, которое у меня было", - подписала снимок она.

Фотография собрала 900 тысяч лайков.