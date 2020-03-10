Пышнотелая модель Эшли Грэм показала свое лицо во время родов (фото)
12:51, 10 марта 2020Звезды
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Фотография собрала 900 тысяч лайков.
Снимок был опубликован в ее Instagram / Instagram Эшли Грэм
Популярная плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась фото, на котором она запечатлена прямо во время родов.
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Снимок был опубликован в ее Instagram.
"Это лицо моей величайшей силы, - написала модель. - Самая большая боль, которую я когда-либо испытывала, и величайшее достижение, которое у меня было", - подписала снимок она.
Фотография собрала 900 тысяч лайков.
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