Дважды судимый за убийство россиянин рассказал о заградотрядах и издевательствах в российской оккупационной армии.

Видео разговора с ним опубликовал на YouTube журналист Владимир Золкин. Захватчик говорит, что первый раз отсидел за убийство собутыльника, а вскоре после возвращения на свободу убил любовника жены. Через два года он подписал контракт с российским Министерством обороны и пошел на войну против Украины.

Теперь он говорит, что лучше бы остался в тюрьме. "То, что я увидел на войне, и какое отношение было к нам со стороны наших командиров... Я сделал вывод, что эта война просто не нужна. Я не знаю, кому это было выгодно", - сказал он.

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Оккупант сказал, что Путин объявил войну под предлогом того, что НАТО якобы захватывает территории. Когда его взяли в плен и спросили, что он здесь делает, россиянин ответил, что один из поселков "захватили" солдаты НАТО.

Также он рассказал, как один из командиров решил "наказать" его сослуживца, закопав его в яму по шею на два дня. Позже он отправил солдат на штурм и приказал бить из пулемета по тем, кто захочет отступить.

На вопрос, как он относится к тем, кто выполнил этот приказ, захватчик ответил так: "Не знаю, каждый выполняет свой приказ. Но это необдуманные решения какие-то, это ненормальный приказ".

Как сдаться в плен ВСУ

В Украине работает госпроект "Хочу жить", через который российские и беларуские военнослужащие могут добровольно сдаться в украинский плен.

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