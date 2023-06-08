Президент РФ Владимир Путин не намерен "осчастливить" жителей Херсонской области своим визитом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Напомним, что сегодня туда приехал украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РБК". По его словам, Путин не будет посещать затопленный регион, но регулярно читает доклады о ситуации.
"Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают", - указал Песков.
При этом помощник Путина не упустил возможность негативно высказаться об Украине и заявил, что Россия не может должным образом спасать людей из-за постоянных обстрелов.
Россияне обстреливают Херсон во время эвакуации - что известно
Напомним, что жестокость Россия в отношении украинцев с каждым днем "бьет рекорды". После масштабного экоцида в связи с подрывом Каховской ГЭС (в ночь на 6 июня) враг не позволяет жителям Херсонской области эвакуироваться.
В частности, сегодня глава ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле прибережных и центральны территорий города Херсон.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, российские террористы стреляют по людям во время эвакуации. В сети украинцы с места событий показывают прилеты.
В частности, на одном из роликов пожилой мужчина держится за окровавленную голову во время эвакуации на лодке. Люди в панике, кадры на видео сопровождаются звуками взрывов и дымом.