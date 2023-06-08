Пресс-секретарь лидера РФ Песков указал, что диктатору регулярно сообщают о событиях в связи с подрывом Каховской дамбы.

Президент РФ Владимир Путин не намерен "осчастливить" жителей Херсонской области своим визитом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Напомним, что сегодня туда приехал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РБК". По его словам, Путин не будет посещать затопленный регион, но регулярно читает доклады о ситуации.

"Доклады постоянно поступают. Группировка там развертывается. Спасатели наши самоотверженно работают", - указал Песков.

При этом помощник Путина не упустил возможность негативно высказаться об Украине и заявил, что Россия не может должным образом спасать людей из-за постоянных обстрелов.

Россияне обстреливают Херсон во время эвакуации - что известно

Напомним, что жестокость Россия в отношении украинцев с каждым днем "бьет рекорды". После масштабного экоцида в связи с подрывом Каховской ГЭС (в ночь на 6 июня) враг не позволяет жителям Херсонской области эвакуироваться.

В частности, сегодня глава ОВА Александр Прокудин сообщил об обстреле прибережных и центральны территорий города Херсон.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, российские террористы стреляют по людям во время эвакуации. В сети украинцы с места событий показывают прилеты.

В частности, на одном из роликов пожилой мужчина держится за окровавленную голову во время эвакуации на лодке. Люди в панике, кадры на видео сопровождаются звуками взрывов и дымом.

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