По его словам, необходимо разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах области.

Президент Владимир Зеленский посетил пострадавшую от подтопления Херсонскую область и отметил необходимость подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций людям.

Об этом речь идет в сообщении в его Telegram-канале. "Рабочая поездка на Херсонщину. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС", - отмечается в сообщении.

Зеленский рассказал, что на встрече обсуждалось много важных вопросов, в частности оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, и организация жизнеобеспечения затопленных территорий.

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Кроме того, речь шла о перспективах восстановления экосистемы региона и оперативной военной обстановке в зоне техногенной катастрофы.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины", - подчеркнул глава государства.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате теракта десятки населенных пунктов подверглись подтоплению.

Это привело не только к экономическим потерям, но и к ужасным экологическим последствиям. В частности, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях уже наблюдается мор рыбы. В то же время Черному морю грозит мощное загрязнение, ведь потоками воды тысячи тонн земли будут смыты в море.

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