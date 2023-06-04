Пресс-секретарь российского лидера поделился некоторыми моментами "внутренней кухни".

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков поделился инсайдом о том, что делает Путин в моменты очередной "бавовны" в России: когда ему докладывают, что над Москвой летают неизвестные БПЛА.

Об этом помощник Путина рассказал в комментарии для росСМИ. По его словам, лидер РФ почти все время "бдит на посту" и оперативно получает доклады о ситуации от Минобороны и МЧС.

"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", - указал Песков.

На встречный вопрос журналиста о том, как именно Путину докладывают о подобных атаках посреди ночи, Песков заявил, что "это уже внутренняя кухня".

По его словам, теме войны в Украины Путин уделяет столько времени, сколько необходимо, чтобы осуществлять общее руководство.

Неизвестные БПЛА атаковали Кремль - основное

Напомним, что 3 мая группа БПЛА неизвестного происхождения залетела в Москву, атаковав Кремль. Тогда была повреждена крыша одного из зданий комплекса Администрации Путина.

В РФ заявили, что таким образом украинские спецслужбы попытались ликвидировать Путина. Однако президент Украины Зеленский сообщил, что Киев непричастен к атаке.

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович указал, что Украине невыгодно провоцировать эскалацию на поле боя, поэтому, вероятнее всего, эта была провокация со стороны России.

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