Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков поделился инсайдом о том, что делает Путин в моменты очередной "бавовны" в России: когда ему докладывают, что над Москвой летают неизвестные БПЛА.
Об этом помощник Путина рассказал в комментарии для росСМИ. По его словам, лидер РФ почти все время "бдит на посту" и оперативно получает доклады о ситуации от Минобороны и МЧС.
"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", - указал Песков.
На встречный вопрос журналиста о том, как именно Путину докладывают о подобных атаках посреди ночи, Песков заявил, что "это уже внутренняя кухня".
По его словам, теме войны в Украины Путин уделяет столько времени, сколько необходимо, чтобы осуществлять общее руководство.
Неизвестные БПЛА атаковали Кремль - основное
Напомним, что 3 мая группа БПЛА неизвестного происхождения залетела в Москву, атаковав Кремль. Тогда была повреждена крыша одного из зданий комплекса Администрации Путина.
В РФ заявили, что таким образом украинские спецслужбы попытались ликвидировать Путина. Однако президент Украины Зеленский сообщил, что Киев непричастен к атаке.
Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович указал, что Украине невыгодно провоцировать эскалацию на поле боя, поэтому, вероятнее всего, эта была провокация со стороны России.